CNN: Напавший на пилота Flydubai мог действовать в одиночку

Второй пилот Flydubai, которого обвиняют в нападении на командира и попытке захватить управление самолётом, вероятно, действовал в одиночку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильского чиновника.

По данным телеканала, международные следователи продолжают устанавливать мотив подозреваемого. При этом собранная к настоящему моменту информация, как утверждается, не указывает на участие других лиц.

Инцидент произошёл 30 сентября на рейсе FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. По данным прокуратуры ОАЭ, второй пилот напал на командира воздушного судна с аварийным топором и попытался завладеть управлением лайнером. Во время происшествия самолёт резко потерял высоту и впоследствии совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. Нападавшего удалось обезвредить пассажирам и членам экипажа. Следствие в ОАЭ квалифицировало случившееся как попытку теракта. Прокуратура ОАЭ раскрыла детали нападения второго пилота Flydubai на командира с аварийным топором.