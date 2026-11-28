Рекордное число высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа поселилось на охраняемых военных базах в Вашингтоне. Сейчас в военном жилом фонде проживают около шести представителей американских властей, сообщает CNN.

Среди них телеканал называет министра финансов Скотта Бессента, генпрокурора Тодда Бланша, шефа Пентагона Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио и главу аппарата Белого дома Стивена Миллера.

По данным журналистов, причиной необычного переселения стали опасения из-за политического насилия внутри страны и возможных нападений со стороны иностранных противников США. Военные объекты обеспечивают чиновникам усиленную охрану и ограниченный доступ посторонних.

Одним из последних на базу переехал Бессент, отмечает CNN. По его информации, глава Минфина США покинул свой особняк в престижном столичном районе Джорджтаун после поступления угроз, которые американские власти связывают с Ираном. Бланша, как утверждают источники телеканала, также переселили из соображений безопасности.

Уточняется, что Рубио, Хегсет и Миллер проживают на территории военной базы Форт-Макнейр. Их дома расположены в районе, который традиционно предназначался для высшего командного состава американской армии. Причём семья Миллера перебралась туда ещё в 2025 году: причиной стало распространение сведений о его адресе проживания, когда возле дома начали устраивать протесты.

Вместе с тем использование военного жилья гражданскими чиновниками вызывает вопросы в Конгрессе. Пентагон должен представить законодателям сведения о правовых основаниях такого размещения, стоимости аренды и угрозах, которыми объясняется необходимость переселения.

Ранее Life.ru уже сообщал о переезде высокопоставленных представителей администрации Трампа на военные базы в прошлом году, чему предшествовало убийство консервативного активиста Чарли Кирка. Тогда под охрану военных перебрались Рубио, Хегсет и другие чиновники, поводом также послужили опасения за их безопасность ввиду поступающих угроз.