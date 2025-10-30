Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 20:45

Администрация Трампа начала переезжать на военные базы из-за убийства Кирка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В США начался переезд высших должностных лиц на закрытые военные базы. Как сообщает The Atlantic, решение о переселении связано с убийством консервативного активиста Чарли Кирка и растущими угрозами в адрес чиновников.

Среди тех, кто уже перебрался под защиту военных, находятся госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и другие ключевые фигуры администрации Дональда Трампа. На военных объектах они могут рассчитывать на круглосуточную охрану и повышенные меры безопасности.

Путин выразил соболезнования семье убитого в США Чарли Кирка
Путин выразил соболезнования семье убитого в США Чарли Кирка

Напомним, убийство 31-летнего Кирка, произошедшее 10 сентября во время его выступления в университете Юты, вызвало шок в американском обществе. Подозреваемый Тайлер Джеймс Робинсон задержан. Прокуроры уже пообещали требовать для него смертной казни.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Чарли Кирк
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar