Администрация Трампа начала переезжать на военные базы из-за убийства Кирка
В США начался переезд высших должностных лиц на закрытые военные базы. Как сообщает The Atlantic, решение о переселении связано с убийством консервативного активиста Чарли Кирка и растущими угрозами в адрес чиновников.
Среди тех, кто уже перебрался под защиту военных, находятся госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и другие ключевые фигуры администрации Дональда Трампа. На военных объектах они могут рассчитывать на круглосуточную охрану и повышенные меры безопасности.
Напомним, убийство 31-летнего Кирка, произошедшее 10 сентября во время его выступления в университете Юты, вызвало шок в американском обществе. Подозреваемый Тайлер Джеймс Робинсон задержан. Прокуроры уже пообещали требовать для него смертной казни.
