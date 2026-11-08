Сближение американского президента Дональда Трампа с Кремлём ставит под угрозу многолетнюю стратегию Запада по экономической изоляции России. К такому выводу пришёл телеканал CNN, проанализировавший возобновление поставок российского дизельного топлива в США и перспективы новых коммерческих проектов двух стран.

Одним из наглядных свидетельств перемены американского курса стал танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты. Судно направляется в США с грузом около 300 тысяч баррелей российского дизельного топлива. Ещё в 2022 году Вашингтон и его союзники добивались полного отказа от российских энергоносителей, вводили ограничения на торговлю и финансовые операции, стремясь лишить Москву доходов от экспорта.

Теперь администрация Трампа допускает сделки с Россией. По оценке бывшего помощника министра финансов США Бена Харриса, участвовавшего в разработке антироссийских санкций, нынешние действия Белого дома свидетельствуют об утрате интереса к этому инструменту давления.

Договорённость о дизельном топливе может оказаться началом более масштабного экономического взаимодействия. Среди обсуждаемых направлений — строительство дата-центров с участием российских и американских компаний, а также совместные проекты по производству сжиженного природного газа в Арктике. На возможные последствия такого сближения обратил внимание старший научный сотрудник Брукингского института Томас Райт. По его мнению, сделка с дизельным топливом может стать первым признаком изменения американского подхода, что вызывает серьёзную обеспокоенность у западных аналитиков.

Дополнительным сигналом стало обсуждение между Вашингтоном и Москвой возможного снятия ограничений с российского суверенного фонда, введённых при администрации Джо Байдена. Кроме того, в октябре Трамп отменил санкции, связанные с продажей российского ископаемого топлива, незадолго до их вступления в силу.

Ранее Трамп допустил, что в новом бальном зале Белого дома однажды могут пройти торжественные приёмы с участием Владимира Путина и Си Цзиньпина. Американский лидер рассказал, что при строительстве объекта особое внимание уделяют безопасности гостей, включая глав государств. Трамп подчеркнул, что новый зал проектируют как особо прочное сооружение с современными защитными технологиями.