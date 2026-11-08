Заявление президента США Дональда Трампа о подготовке соглашения по европейской безопасности вызвало настороженность в европейских столицах. В Брюсселе опасаются, что США намерены обсуждать новую систему отношений с Россией без полноценного участия европейских стран. Об этом пишет Politico.

Поводом стала встреча американского президента с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым в четверг. После неё Трамп сообщил о подготовке «большого, прекрасного соглашения», которое может затронуть не только Украину, но и всю Европу. Позднее специальный посланник американского президента Джаред Кушнер обозначил пять направлений будущих договорённостей: постоянные консультации по безопасности, каналы связи на случай кризисов, военная прозрачность, взаимные меры по снижению риска эскалации и долгосрочные гарантии стабильности в Европе.

Европейские дипломаты не получили предварительной информации об этой инициативе. Три собеседника Politico из стран НАТО сообщили, что союзников не предупредили о планах Вашингтона. Один из них признался, что не понимает, что именно предлагает администрация Трампа.

Европейские чиновники опасаются, что американская инициатива развивается на фоне сближения Трампа с Москвой и усиления давления на Киев. Администрация США пытается возобновить переговоры о прекращении конфликта, которые ранее зашли в тупик. При этом в Брюсселе считают, что Вашингтон недооценивает значение конфликта для европейской безопасности и последствия возможного невыгодного для Украины соглашения.

Дополнительным источником беспокойства стал предстоящий пересмотр американского военного присутствия в Европе. Его ожидают в декабре. Один из дипломатов НАТО назвал этот вопрос главным обстоятельством, которое осложняет обсуждение новой архитектуры безопасности: европейские страны не знают, сколько американских сил останется на континенте и в каком формате они будут размещены.