CNN: Стрельбу в школе в Орегоне устроил 16-летний подросток

Стрельбу в начальной школе американского города Бенд в штате Орегон, где погибли трое детей и взрослый, устроил 16-летний подросток. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах.

Предполагаемый нападавший также погиб. Полицейские обнаружили его с огнестрельным ранением, когда прибыли к зданию школы Silver Rail Elementary School. Кто именно застрелил подростка, правоохранители пока не установили. Ранее представитель полиции Бенда Шейла Миллер допустила, что смертельный выстрел мог произвести очевидец происшествия.

По предварительным данным, жертвами нападения стали четыре человека. Медики доставили в больницу ещё как минимум двух пострадавших. Информацию об их состоянии власти пока не раскрыли.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства стрельбы и возможные мотивы подростка. Сведения о его личности, кроме возраста, пока не поступали. В расследовании участвуют сотрудники Федерального бюро расследований США.

Ранее сообщалось, что при нападении на начальную школу Silver Rail в штате Орегон погибли трое детей и один взрослый. Первые сообщения о стрельбе поступили в полицию 15 октября около 13:00 по местному времени. Сначала неизвестный открыл огонь по автомобилю возле учебного заведения, после чего выстрелы раздались внутри здания.