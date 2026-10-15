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Опубликовано 15 октября, 20:40

CNN: Трамп может применить «мать всех бомб» при новых ударах по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп поручил американским военным разработать дополнительные варианты ударов по Ирану, включая атаки на энергетическую инфраструктуру страны. Об этом сообщает корреспондент CNN Закари Коэн со ссылкой на осведомлённые источники в американской администрации и военных кругах.

«Трамп приказал военным разработать дополнительные планы ударов по иранским целям, включающим «множество объектов энергетической инфраструктуры», написал Коэн в соцсети X.

Среди обсуждаемых вариантов — применение авиабомбы GBU-43/B, известной как «мать всех бомб». Она считается одним из наиболее мощных неядерных боеприпасов американского арсенала. Если военные получат приказ использовать её против Ирана, это станет новым этапом эскалации конфликта.

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Накануне Life.ru сообщал о переговорах Трампа и Нетаньяху по поводу новых ударов по Ирану. По информации Axios, американский президент и премьер-министр Израиля обсуждали возможность очередной масштабной операции против Исламской Республики. Собеседники издания утверждали, что стороны рассматривали перспективы возобновления атак на фоне опасений относительно иранской ядерной программы.

Больше новостей о конфликте на Ближнем Востоке — в разделе «Война на Ближнем Востоке» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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