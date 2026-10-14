CNN: Трамп усомнился в трансляции казни в Техасе из-за инвалидности осуждённого

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказаться от прямой трансляции казни бывшего военного психиатра Нидала Хасана, осуждённого за убийство 13 человек. Причиной сомнений стала информация о том, что приговорённый парализован ниже пояса и передвигается на инвалидной коляске, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, американский лидер заранее не знал, что глава Пентагона Пит Хегсет собирается сделать исполнение смертного приговора публичным. После объявления министром своих планов Трамп начал обсуждать с советниками, как именно будет организован показ.

Во время этих консультаций президент выяснил, что Хасан получил тяжёлое ранение при задержании в 2009 году. Полицейские прострелили ему спину, после чего мужчина потерял способность ходить.

Ещё одним поводом для сомнений стала опасность использования кадров террористическими группировками. В окружении Трампа опасаются, что запись расстрела человека в инвалидной коляске может превратиться в пропагандистский материал, а самого осуждённого попытаются представить мучеником.

В Пентагоне также пересматривают первоначальные планы. По словам источников CNN, даже если трансляция состоится, её могут прервать непосредственно перед исполнением приговора. Окончательного решения пока нет.

При этом Трамп не намерен отменять саму казнь. Её назначили на 3 декабря на военной базе Форт-Худ в Техасе. Именно там Хасан в ноябре 2009 года открыл огонь по сослуживцам, убив 13 человек и ранив ещё 32. В 2013 году суд приговорил его к смертной казни.

Если приговор приведут в исполнение, это станет первой казнью в американской армии с 1961 года. Расстрельную команду военные США в последний раз использовали ещё в 1945-м.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался смотреть прямую трансляцию казни Хасана. Инициатива Хегсета вызвала критику среди представителей обеих американских партий. В частности, сенатор-республиканец Лиза Мурковски предупредила, что публичный расстрел может сделать осуждённого символом для радикалов вместо того, чтобы продемонстрировать неотвратимость наказания.