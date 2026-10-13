В США звонок о неудачной казни приняли за розыгрыш и задержали скорую

В США диспетчеры службы спасения 911 приняли за розыгрыш звонок из тюрьмы строгого режима, где не смогли казнить 50-летнюю Кристу Пайк. Из-за возникшей путаницы допуск медиков задержался примерно на полчаса, сообщает The New York Times со ссылкой на записи переговоров экстренных служб.

Первый вызов поступил из исправительного учреждения Ривербенд в штате Теннесси 30 сентября в 20:40 по местному времени. Однако звонивший не смог назвать специальный код для подтверждения личности. Кроме того, сигнал поступил не из центрального диспетчерского пункта тюрьмы, как предусмотрено правилами.

«Мы пытаемся выяснить, действительно... нужно вызывать скорую помощь или это просто телефонный розыгрыш», — заявила одна из диспетчеров во время переговоров.

Сотрудники экстренных служб неоднократно связывались с администрацией учреждения и другими должностными лицами, пытаясь установить подлинность сообщения. В какой-то момент представители тюрьмы даже заявили, что не направляли подобного запроса, из-за чего вызов сочли ложным.

Только около 21:11 администрация подтвердила необходимость медицинской помощи и разрешила спасателям проехать через ворота. Таким образом, с момента первого обращения прошло более 30 минут.

К тому времени Пайк оставалась жива после введения двух доз пентобарбитала, предназначенного для исполнения смертного приговора. Женщину доставили в больницу, где она несколько дней находилась на искусственной вентиляции лёгких.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о провалившейся казни Кристы Пайк. Американку приговорили к высшей мере наказания за жестокое убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Преступление она совершила в возрасте 18 лет вместе со своим парнем. При исполнении приговора сотрудники тюрьмы долго не могли установить внутривенный катетер, а после введения первой смертельной дозы препарата осуждённая продолжала подавать признаки жизни. Дополнительная инъекция также не привела к смерти. Произошедшее вызвало масштабный скандал, после которого губернатор Теннесси Билл Ли распорядился приостановить дальнейшие казни и провести расследование.