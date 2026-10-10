Пережившую смертельные инъекции Кристу Пайк вернули в тюрьму в США

Американку Кристу Пайк, которая осталась жива после неудачной попытки привести смертный приговор в исполнение, выписали из больницы и снова отправили за решётку. О возвращении осуждённой в исправительное учреждение штата Теннесси телеканал ABC News узнал от её адвокатов.

Женщина провела под наблюдением врачей менее двух недель после казни, состоявшейся 30 сентября. Теперь она находится в реабилитационном центре Дебры Джонсон в Нэшвилле, где содержалась до происшествия. При этом защитники ранее предупреждали, что восстановление их подопечной может занять продолжительное время.

Во время исполнения приговора Пайк ввели две дозы смертельного препарата, однако ожидаемого результата не последовало. Сотрудники тюрьмы использовали семь игл, пытаясь провести процедуру. Несмотря на это, осуждённая выжила, после чего ей потребовалась срочная медицинская помощь.

Ещё до назначенной даты адвокаты обращали внимание на заболевание своей подзащитной. У американки диагностирован тромбоцитоз, связанный с повышенным количеством тромбоцитов в крови. Защита предупреждала, что введение лекарства может спровоцировать образование тромбов и причинить дополнительные страдания.

Пайк должна была стать первой женщиной, казнённой в Теннесси более чем за два столетия. Однако попытка исполнить приговор завершилась неудачей. После произошедшего губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование обстоятельств инцидента.

Кроме того, власти отменили ещё одну смертную казнь, запланированную на 2026 год. Теперь специалисты должны разобраться в причинах произошедшего и проверить действия сотрудников исправительного учреждения. Сама Пайк после выписки продолжит находиться под медицинским наблюдением в тюрьме.

Ранее Life.ru сообщал, что Криста Пайк пришла в сознание после неудавшейся казни. После введения препарата женщина оказалась в критическом состоянии, а затем начала постепенно восстанавливаться. По словам адвокатов, в ходе процедуры сотрудники около часа пытались обеспечить внутривенный доступ. Позднее стало известно, что осуждённая практически не помнит произошедшего. Защитники также сообщили о проблемах с памятью и концентрацией внимания. Кроме того, Пайк столкнулась с нарушением подвижности рук, что осложняло выполнение обычных повседневных действий. На фоне скандала руководитель тюремного ведомства Теннесси Фрэнк Страда подал в отставку.