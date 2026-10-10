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Регион
Опубликовано 10 октября, 04:26

Трамп одобрил прямую трансляцию казни Нидала Хасана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский президент Дональд Трамп заявил, что «безусловно» поддерживает идею прямой трансляции казни Нидала Хасана, осуждённого за стрельбу на военной базе Форт-Худ в Техасе. При этом окончательное решение о показе казни в эфире пока не принято.

Журналист спросил республиканца, не опасается ли тот, что запись казни могут использовать для радикализации военнослужащих. В ответ президент сообщил, что Хасан будет казнён через расстрел независимо от того, покажут ли исполнение приговора в прямом эфире.

«Он убил 13, 14 человек, тяжело ранил больше двух десятков, и он совершенно чокнутый. Поэтому мне вообще всё равно, как он уйдёт, главное, чтобы ушёл», — заявил американский лидер. Он также назвал смертную казнь «очень достойным способом уйти».

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Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отказывается смотреть прямую трансляцию казни военного психиатра Хасана. Он также выразил сомнение в том, что показ состоится. В то же время из-за трансляции произошёл раскол среди сторонников Трампа. Сенаторы отмечают, что трансляция способна придать осуждённому статус мученика, а не продемонстрировать силу правосудия.

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