Почти 50 лет за решёткой: В США отменили казнь заключённого за пять дней до исполнения приговора

В США в последний момент остановили казнь 74-летнего Уильяма Томпсона, осуждённого за жестокое убийство почти полвека назад. Данную информацию передаёт New York Post со ссылкой на письмо губернатора Флориды Рона Десантиса начальнику тюрьмы.

Приговор должны были привести в исполнение 13 октября, однако за пять дней до назначенной даты глава штата отозвал соответствующее распоряжение. Причины такого решения официально не объяснили. Газета допускает, что оно может быть связано с деменцией заключённого.

Адвокат Томпсона утверждает, что его подзащитный уже не способен осознать, какое наказание ему грозит и за что. По американским законам казнить человека в таком состоянии запрещено. При этом само решение суда о высшей мере остаётся в силе.

Мужчину признали виновным в особо жестоком убийстве, совершённом в 1976 году. За прошедшие десятилетия смертный приговор сначала отменяли, а затем выносили вновь. Его исполнение также дважды откладывали. С 1989 года американец находится в камере смертников.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в штате Юта, где суд отложил расстрел 67-летнего заключённого из-за деменции. Мужчину приговорили к смерти за похищение и убийство женщины в 1986 году. Защита добивалась отмены наказания, поскольку осуждённый перестал понимать причину предстоящей казни. Судьи признали эти доводы достаточно вескими для повторной оценки его состояния.