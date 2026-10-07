Crew Dragon с космонавтом Федяевым отстыковался от МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту успешно отстыковался от Международной космической станции. Возвращение экипажа миссии Crew-12 на Землю началось 7 октября.

Отстыковка произошла в 08:05 по времени восточного побережья США — в 15:05 мск. Путь до Земли займёт более суток. Приводнение корабля запланировано у побережья Калифорнии примерно на 18:34 мск 8 октября.

Вместе с Федяевым на Землю возвращаются астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Экипаж Crew-12 прибыл на МКС 14 февраля и провёл на орбитальной станции почти восемь месяцев. NASA подтверждало, что Dragon состыковался со станцией 14 февраля в 15:15 по времени восточного побережья США.

Перед отлётом экипажа на МКС прошла церемония передачи командования. 4 октября Джессика Меир передала руководство Международной космической станцией космонавту Роскосмоса Петру Дуброву.

После возвращения Crew-12 на борту МКС продолжат работу семь человек, включая прибывший в начале октября экипаж Crew-13.

Для Андрея Федяева это уже второй длительный полёт к Международной космической станции на корабле Crew Dragon. Первый он совершил в 2023 году в составе миссии Crew-6.