Crew Dragon с российским космонавтом Тетерятниковым стартовал к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблём Crew Dragon, на борту которого находится космонавт Сергей Тетерятников, стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Россиянин вошёл в состав экипажа миссии Crew-13.

Вместе с ним к МКС отправились астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

После выхода на расчётную орбиту Crew Dragon должен продолжить автономный полёт к станции, где экипажу предстоит присоединиться к работающей на МКС экспедиции.

Полёты российских космонавтов на американских Crew Dragon проходят по программе перекрёстных миссий между «Роскосмосом» и NASA. Аналогично американские астронавты отправляются на станцию на российских кораблях «Союз».

Такая схема действует с 2022 года и позволяет сохранять на МКС специалистов обеих стран даже в случае задержки или отмены запуска одного из кораблей. Первым российским космонавтом, отправившимся на Crew Dragon по этой программе, стала Анна Кикина в октябре 2022 года.

Несмотря на сложные отношения России и США, сотрудничество по Международной космической станции продолжается. Перекрёстные полёты остаются одним из ключевых элементов совместной эксплуатации МКС.

Напомним, в конце августа NASA отложило запуск Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым. Причиной стала утечка окисляющего компонента в двигательной системе корабля Dragon.