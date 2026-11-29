В Карелии 16-летний подросток признался в убийстве 14-летней школьницы. Однако объяснить мотив своего поступка он пока не смог, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Подозреваемый рассказал об обстоятельствах преступления. При этом, по словам собеседника агентства, подросток так и не дал внятного объяснения своим действиям. Погибшая девочка и задержанный подросток не состояли в романтических отношениях. Они были знакомы и общались в одной компании.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении несовершеннолетнего под стражу.

Напомним, тело пропавшей 14-летней школьницы обнаружили 28 ноября в лесополосе неподалёку от посёлка Юляристиоя Питкярантского района Карелии. Девочку разыскивали с предыдущего дня. На её теле обнаружили признаки насильственной смерти. Благодаря записям с камер видеонаблюдения правоохранители установили, с кем школьница провела последние часы жизни. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.