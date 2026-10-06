Dacia временно сокращает производство на заводе в Румынии из-за падения спроса

Dacia временно сокращает производство автомобилей на заводе в румынском Миовени из-за снижения спроса на европейском рынке. Компания пересмотрела график смен и уменьшила объёмы выпуска машин.

По данным предприятия, текущая скорость сборки примерно на треть ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее ежедневный выпуск уже сократили примерно до тысячи автомобилей, что также заметно ниже пиковых показателей завода. На фоне падения загрузки руководство меняет производственный график, чтобы привести число смен и потребность в персонале в соответствие с фактическим объёмом заказов.

Одновременно Dacia готовится к сокращению сотрудников. Ранее на предприятии сообщали, что в течение 2026 года штат в Миовени может уменьшиться примерно на 1,2 тысячи человек.

Часть сокращений связана не только со слабым спросом, но и с переносом отдельных производственных операций в Турцию и Словению. Работникам предлагают добровольное увольнение с компенсациями, размер которых зависит от стажа. Ситуация на заводе Dacia отражает общее давление на европейский автопром, который сталкивается со слабым спросом, высокой стоимостью производства и перестройкой модельных линеек под электромобили и гибриды.

Ранее Life.ru рассказывал, что немецкий автопром вновь столкнулся с ухудшением деловой ситуации. Согласно данным института Ifo, ожидания производителей автомобилей и комплектующих резко ухудшились на фоне слабого спроса и высокой конкуренции. Эксперты отмечали, что давление на отрасль усиливают рост издержек и переход на новые технологии.