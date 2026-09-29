«Daddy's girl»: Барбара Палвин и Дилан Спроус показали фото новорождённой дочки

Модель Барбара Палвин и актёр Дилан Спроус сообщили о рождении дочери. Первым семейным снимком супруги поделились в соцсетях. Барбара подписала одно из фото: «Теперь папина девочка».

У Палвин и Спроус родилась дочь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realbarbarapalvin

У Палвин и Спроус родилась дочь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realbarbarapalvin

На фото родители держат малышку перед телевизором, на котором идёт бейсбольный матч. Все трое одеты в джерси команды «Лос-Анджелес Доджерс». Имя девочки пара пока не раскрыла.

О беременности Палвин стало известно в мае, когда она появилась на Каннском кинофестивале. Позже супруги рассказали, что ждут девочку. Палвин и Спроус поженились в июле 2023 года. Дочь стала их первым ребёнком.

Ранее сообщалось, что актёр Станислав Бондаренко и его супруга решили изменить имя младшей дочери спустя несколько недель после её рождения. Девочку, которую первоначально назвали Аидой, теперь зовут Мелания.