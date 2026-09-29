Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 08:43

«Daddy's girl»: Барбара Палвин и Дилан Спроус показали фото новорождённой дочки

Барбара Палвин и Дилан Спроус впервые стали родителями

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realbarbarapalvin

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realbarbarapalvin

Модель Барбара Палвин и актёр Дилан Спроус сообщили о рождении дочери. Первым семейным снимком супруги поделились в соцсетях. Барбара подписала одно из фото: «Теперь папина девочка».

У Палвин и Спроус родилась дочь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realbarbarapalvin

У Палвин и Спроус родилась дочь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realbarbarapalvin

У Палвин и Спроус родилась дочь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realbarbarapalvin

У Палвин и Спроус родилась дочь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realbarbarapalvin

На фото родители держат малышку перед телевизором, на котором идёт бейсбольный матч. Все трое одеты в джерси команды «Лос-Анджелес Доджерс». Имя девочки пара пока не раскрыла.

О беременности Палвин стало известно в мае, когда она появилась на Каннском кинофестивале. Позже супруги рассказали, что ждут девочку. Палвин и Спроус поженились в июле 2023 года. Дочь стала их первым ребёнком.

«Мама, он убьёт нас»: Самойлова показала сообщения дочери во время ЧП с Джиганом
«Мама, он убьёт нас»: Самойлова показала сообщения дочери во время ЧП с Джиганом

Ранее сообщалось, что актёр Станислав Бондаренко и его супруга решили изменить имя младшей дочери спустя несколько недель после её рождения. Девочку, которую первоначально назвали Аидой, теперь зовут Мелания.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar