Министр транспорта США Шон Даффи попросил Конгресс выделить $50 млрд на модернизацию системы управления воздушным движением. С таким предложением он выступил после общенациональной остановки вылетов, которую Федеральное управление гражданской авиации (FAA) отменило в пятницу.

Новая сумма на $20 млрд превышает первоначальный запрос администрации Дональда Трампа. Даффи объяснил необходимость дополнительных расходов масштабом предстоящих работ: ведомство намерено заменить оборудование, программное обеспечение и телекоммуникационные сети.

Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин также назвал сумму в $50 млрд. По его словам, американской авиации нужна новая технологическая инфраструктура, поскольку подключение современных решений к устаревшим системам создаёт дополнительную нагрузку. Маллин считает, что дальнейшее обновление существующей платформы небольшими этапами не решит проблему.

Прежний план Министерства транспорта, представленный в 2025 году, предусматривал строительство новой системы управления воздушным движением за $31,5 млрд. Завершить проект рассчитывали к 2028 году. Более $12 млрд уже обеспечили за счёт закона One Big Beautiful Bill Act, однако Даффи подчеркнул, что этих средств недостаточно для выполнения всего объёма работ. Министр предупредил, что без масштабной модернизации перебои в работе авиадиспетчерской инфраструктуры могут повториться. При этом он не стал утверждать, что следующий сбой будет аналогичен нынешнему.

Восстановление расписания после отмены общенационального запрета на вылеты, по словам Даффи, займёт время. Авиакомпании будут отправлять задержанные рейсы по мере появления свободных экипажей. В первую очередь планируется обслуживать самолёты с наибольшим количеством пассажиров.

Напомним, власти США сняли общенациональный запрет на вылеты самолётов, введённый из-за масштабного сбоя в работе диспетчерских систем. Теперь аэропорты по всей стране вновь могут отправлять рейсы. Ограничения действовали около четырёх с половиной часов. Ранее FAA распорядилось остановить отправление самолётов из всех аэропортов страны из-за проблем со связью, затронувших региональные центры управления воздушным движением. При этом уже находившимся в воздухе лайнерам разрешали продолжать полёт, а международные рейсы рассматривали в индивидуальном порядке.