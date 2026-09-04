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Опубликовано 4 сентября, 09:44

«Это безответственно»: Дагделен заявила о желающих столкнуть Германию с Россией

Дагделен обвинила ряд деятелей ФРГ в стремлении к столкновению с Россией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Некоторые деятели в Германии ведут себя так, будто хотят прямого военного столкновения с Россией, ошибочно рассчитывая на быструю победу НАТО. Такое мнение высказала внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«Некоторые сейчас ведут себя так, будто хотят прямого военного столкновения с ядерной державой Россией, очевидно, ошибочно надеясь на быструю победу НАТО. Это безответственно и ставит под угрозу безопасность людей в Германии и всей Европе», — заявила она РИА Новости, комментируя слова основателя немецкой оборонной компании Donaustahl Штефана Туманна.

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Предприниматель ранее заявил, что, по его мнению, Германия и Россия уже фактически находятся в состоянии войны, и предложил отказаться от термина «гибридный конфликт». Его компания поставляет Украине ударные беспилотники.

Свою позицию Туманн объясняет в том числе предполагаемыми диверсиями на территории Германии, ответственность за которые Берлин связывает с Москвой. Немецкий предприниматель также утверждает, что сам стал целью готовившегося российского покушения. Российская сторона подобные обвинения отвергает.

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Дагделен, напротив, неоднократно предупреждала об опасности дальнейшей военной эскалации. По её мнению, курс на всё более глубокое вовлечение Германии в украинский конфликт повышает риск прямого противостояния с Россией. Ранее она заявляла, что большинство немцев заинтересованы не в военном столкновении, а в мире и восстановлении добрососедских отношений с Москвой.

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Марина Фещенко
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