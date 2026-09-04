Некоторые деятели в Германии ведут себя так, будто хотят прямого военного столкновения с Россией, ошибочно рассчитывая на быструю победу НАТО. Такое мнение высказала внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«Некоторые сейчас ведут себя так, будто хотят прямого военного столкновения с ядерной державой Россией, очевидно, ошибочно надеясь на быструю победу НАТО. Это безответственно и ставит под угрозу безопасность людей в Германии и всей Европе», — заявила она РИА Новости, комментируя слова основателя немецкой оборонной компании Donaustahl Штефана Туманна.

Предприниматель ранее заявил, что, по его мнению, Германия и Россия уже фактически находятся в состоянии войны, и предложил отказаться от термина «гибридный конфликт». Его компания поставляет Украине ударные беспилотники.

Свою позицию Туманн объясняет в том числе предполагаемыми диверсиями на территории Германии, ответственность за которые Берлин связывает с Москвой. Немецкий предприниматель также утверждает, что сам стал целью готовившегося российского покушения. Российская сторона подобные обвинения отвергает.

Дагделен, напротив, неоднократно предупреждала об опасности дальнейшей военной эскалации. По её мнению, курс на всё более глубокое вовлечение Германии в украинский конфликт повышает риск прямого противостояния с Россией. Ранее она заявляла, что большинство немцев заинтересованы не в военном столкновении, а в мире и восстановлении добрососедских отношений с Москвой.