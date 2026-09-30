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Регион
Опубликовано 30 сентября, 17:02

«Далеко не уеду»: Мэр Екатеринбурга прокомментировал свою отставку

Орлов заявил, что после ухода с поста мэра Екатеринбурга останется в области

Обложка © Telegram / glavaekbofficial

Обложка © Telegram / glavaekbofficial

Алексей Орлов, подавший заявление о досрочном прекращении полномочий главы Екатеринбурга после избрания депутатом регионального Заксобрания, заявил, что не намерен уезжать из Свердловской области. Об этом он рассказал на Международном строительном форуме 100+ Technobuild.

«Перехожу на другую работу, скажем так. Далеко не уеду никуда, я связываю свою дальнейшую жизнь со Свердловской областью, с Екатеринбургом, в этом сомнений нет», — сказал Орлов.

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Ранее Life.ru сообщал, что Алексей Орлов досрочно сложил полномочия главы Екатеринбурга после избрания депутатом Заксобрания Свердловской области. В избирком поступило его заявление о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата регионального парламента. На выборах Орлов возглавлял Кировскую территориальную группу списка «Единой России» и получил мандат после распределения мест внутри партийного списка.

Больше новостей о региональной политике и работе органов власти — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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