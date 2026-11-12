Несмотря на отстранение российских биатлонистов от международных соревнований, в Европе остаются спортивные функционеры, которые не настроены против России. Союз биатлонистов России (СБР) продолжает поддерживать контакты с зарубежными коллегами, рассказал президент организации Виктор Майгуров. Его слова приводит ТАСС.

«У нас есть контакты с европейскими коллегами, мы продолжаем общение. К нам относятся по-разному. Я не буду кого-то конкретного называть, далеко не все категорично против нас настроены», — заявил Майгуров.

При этом глава СБР не стал раскрывать, представители каких именно европейских стран сохраняют дружественные отношения с российским биатлоном. Несмотря на существующие контакты, вопрос возвращения спортсменов на международные турниры остаётся нерешённым.

Российские биатлонисты не выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года. Тогда организация отстранила спортсменов из России и Белоруссии, а также приостановила членство национальных федераций.

В сентябре 2026 года конгресс IBU в Германии сохранил действующие ограничения. При этом исполнительный комитет организации получил возможность самостоятельно пересмотреть решение о допуске россиян до следующего конгресса при выполнении необходимых условий.

СБР также пытается добиться возвращения спортсменов через Спортивный арбитражный суд (CAS). Соответствующее обращение было подано в декабре 2025 года, однако окончательного решения по спору пока нет.