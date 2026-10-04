Дамиан Пинас с одного удара сломал Андрею Пуляеву челюсть на UFC 332

Российский боец Андрей Пуляев получил перелом челюсти после тяжёлого нокаута от Дамиана Пинаса на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити. О травме спортсмена сообщил глава промоушена Дана Уайт.

«Дэмиан оформил жестокий нокаут и сломал ему челюсть», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Пуляев проиграл Дэмиану Пинасу уже в первом раунде. Представитель Суринама нанёс решающий апперкот на отметке 1 минута 15 секунд, после чего рефери остановил поединок. Для 29-летнего россиянина поражение стало шестым в профессиональной карьере при десяти победах. Пинас, которому 24 года, довёл свой рекорд до 11 побед при одном поражении.

Сам суринамец по итогам вечера получил бонус UFC за лучшее выступление турнира. Для него этот нокаут стал третьей досрочной победой подряд после дебюта в организации.