Царукяну хватило одного раунда: Руффи отправился в нокаут на турнире UFC в Лос-Анджелесе
Царукян нокаутировал Руффи в первом раунде на турнире UFC
Обложка © TASS/Zuma/Mikael Ona
Арман Царукян нокаутировал бразильца Маурисио Руффи в соглавном поединке турнира UFC в Лос-Анджелесе. Второму номеру рейтинга лёгкого веса для победы понадобился лишь первый раунд.
Для 29-летнего Царукяна этот успех стал 24-м в профессиональных смешанных единоборствах. Десять поединков он завершил нокаутом.
При этом на счету бойца остаются три поражения.
Руффи потерпел третье поражение в карьере. До встречи с Царукяном 30-летний бразилец одержал 14 побед.
Особенно результативно Руффи выступал в стойке: 13 из своих побед он добыл нокаутом.
Ранее Life.ru рассказывал о победе Царукяна на борцовском турнире RAF 06. Тогда россиянин одолел американца Джорджио Пулласа со счётом 5:3, а после окончания схватки между участниками и их командами произошла массовая потасовка.
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