Царукяну хватило одного раунда: Руффи отправился в нокаут на турнире UFC в Лос-Анджелесе

Арман Царукян нокаутировал бразильца Маурисио Руффи в соглавном поединке турнира UFC в Лос-Анджелесе. Второму номеру рейтинга лёгкого веса для победы понадобился лишь первый раунд.

Для 29-летнего Царукяна этот успех стал 24-м в профессиональных смешанных единоборствах. Десять поединков он завершил нокаутом.

При этом на счету бойца остаются три поражения.

Руффи потерпел третье поражение в карьере. До встречи с Царукяном 30-летний бразилец одержал 14 побед.

Особенно результативно Руффи выступал в стойке: 13 из своих побед он добыл нокаутом.

Ранее Life.ru рассказывал о победе Царукяна на борцовском турнире RAF 06. Тогда россиянин одолел американца Джорджио Пулласа со счётом 5:3, а после окончания схватки между участниками и их командами произошла массовая потасовка.