Дамы наступают: В российском кабмине может стать на одну женщину больше

В российском правительстве может стать на одну женщину больше. Если Госдума одобрит предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кадровые перестановки, число женщин в составе кабмина увеличится с трёх до четырёх.

Речь идёт об Ирине Окладниковой, которая сейчас занимает должность первого заместителя министра финансов. Её кандидатуру предложили на пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства вместо Дмитрия Григоренко.

Сейчас в состав российского правительства входят три женщины. Это заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр культуры Ольга Любимова. После возможного назначения Окладникова станет второй женщиной среди вице-премьеров.

Кадровые изменения Мишустин обсудил с президентом Владимиром Путиным на встрече 19 октября. Глава государства поддержал предложения премьера, после чего кандидатуры новых членов правительства направили на утверждение в Государственную думу.

Помимо Окладниковой, на должности заместителей председателя правительства предложены министр финансов Антон Силуанов, глава Минтранса Андрей Никитин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. При этом Силуанов должен сохранить руководство Минфином.

До завершения процедуры назначения действующие заместители председателя правительства продолжат исполнять свои обязанности.

Ранее Life.ru сообщал о выдвижении Ирины Окладниковой на пост вице-премьера. Её кандидатуру предварительно согласовали с президентом России, а окончательное решение о назначении предстоит принять после рассмотрения в Госдуме.