«Дань» и извинения на коленях: В Петербурге проверяют сообщения о школьном рэкете

В петербургской школе № 353 проверяют сообщения о подростках, которые вымогают деньги у сверстников. Временно исполняющая обязанности главы администрации Московского района Александра Захарова взяла ситуацию под личный контроль.

«Держу ситуацию на личном контроле. В настоящее время проводится проверка материалов, получивших распространение в социальных сетях и касающихся школы № 353. Администрация района и школы оказывают необходимое содействие в работе по данным материалам правоохранительным органам. Мы находимся с ними в постоянном контакте и заинтересованы в объективном и всестороннем выяснении всех обстоятельств произошедшего», — написала она.

Поводом для разбирательства стали публикации в социальных сетях, на которые обратила внимание руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её информации, группа учащихся установила в учебном заведении собственные порядки, заставляя других детей платить «дань». Тем, кто отказывается отдавать деньги, угрожают избиением. Кроме того, школьников принуждают вставать на колени в туалете и записывать извинения на камеру.

Ранее Екатерина Мизулина рассказала о другом случае в школе Петербурга. В учебном зведении № 164 Красногвардейского района ученик девятого класса жестоко избил семиклассника, нанеся ему серьёзные травмы. Инцидент произошёл 9 октября на первом этаже учебного заведения, в коридоре возле гардероба. У пострадавшего мальчика диагностированы перелом руки в двух местах со смещением, сотрясение мозга и сильные гематомы лица.