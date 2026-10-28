«Дань», побои и унижения на коленях: Бастрыкин вмешался в скандал с петербургской школой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании предполагаемого вымогательства в школе № 353 Санкт-Петербурга. После жалоб родителей на травлю детей было возбуждено уголовное дело.

Поводом для разбирательства стали рассказы родителей о группе подростков, которая якобы установила в учебном заведении собственные порядки. По словам взрослых, школьников систематически избивали, оскорбляли и заставляли отдавать деньги.

Семьи пострадавших утверждают, что руководство школы было осведомлено о происходящем, однако не приняло необходимых мер. После появления жалоб в социальных сетях ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Следователям предстоит установить обстоятельства предполагаемых преступлений и проверить изложенные родителями сведения. Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования и полученных результатах.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ (вымогательство). Председатель СК поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Козлову В.П. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — информирует следком.