«Дань», побои и унижения на коленях: Бастрыкин вмешался в скандал с петербургской школой
Бастрыкин затребовал о побоях и требовании «дани» в школе № 353 в Петербурге
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании предполагаемого вымогательства в школе № 353 Санкт-Петербурга. После жалоб родителей на травлю детей было возбуждено уголовное дело.
Поводом для разбирательства стали рассказы родителей о группе подростков, которая якобы установила в учебном заведении собственные порядки. По словам взрослых, школьников систематически избивали, оскорбляли и заставляли отдавать деньги.
Семьи пострадавших утверждают, что руководство школы было осведомлено о происходящем, однако не приняло необходимых мер. После появления жалоб в социальных сетях ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Следователям предстоит установить обстоятельства предполагаемых преступлений и проверить изложенные родителями сведения. Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования и полученных результатах.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ (вымогательство). Председатель СК поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Козлову В.П. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — информирует следком.
Скандал вокруг школы № 353 разгорелся 27 октября. Как сообщал Life.ru, временно исполняющая обязанности главы администрации Московского района Александра Захарова взяла ситуацию под личный контроль. По информации руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, детей также заставляли вставать на колени в школьном туалете и записывать извинения на видео. Захарова заявила, что районная администрация и руководство учреждения содействуют правоохранителям.