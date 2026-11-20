Дания объявила российского военного атташе персоной нон грата и потребовала покинуть страну в течение семи дней. О решении правительства заявил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен.

По словам министра, российский посол был вызван во внешнеполитическое ведомство, где ему официально сообщили о высылке представителя военного ведомства РФ.

«Мы только что провели встречу с послом России в Министерстве иностранных дел и сообщили ему о решении правительства об объявлении российского военного атташе персоной нон грата и его высылке из Дании», — заявил Расмуссен на пресс-конференции.

Причины такого решения в приведённом заявлении не уточняются. О реакции российского посольства на объявленную высылку пока не сообщалось.

Ранее Life.ru писал о дипломатическом конфликте между Москвой и Копенгагеном после инцидента с военным вертолётом в Балтийском море. Датская сторона утверждала, что российский корабль выпустил сигнальные ракеты в направлении её воздушного судна. Посол РФ Владимир Барбин, в свою очередь, обвинил датских военных в опасных манёврах вблизи российских кораблей.