Парламент Дании единогласно одобрил соглашение, позволяющее США расширить военное присутствие в Гренландии. За документ проголосовали 109 депутатов, против не выступил никто.

Решение было принято 19 ноября. Голосование транслировалось на официальном сайте датского законодательного органа. Соглашение открывает Вашингтону дополнительные возможности для размещения военной инфраструктуры на арктическом острове.

Документ предусматривает создание двух новых американских военных объектов. Один из них планируется разместить в Нарсарсуаке на юге Гренландии, второй — в Местерсвиге, расположенном на восточном побережье острова.

Основой для расширения американского присутствия стало соглашение, подписанное 22 сентября 2026 года представителями США, Дании и Гренландии. Оно дополняет действующие с 1951 года договорённости об обороне острова, расширяя возможности американских вооружённых сил.

Примечательно, что датские парламентарии поддержали документ единогласно. Все 109 депутатов, принявших участие в голосовании, высказались за его одобрение. Таким образом, соглашение получило поддержку законодательного органа Дании без единого голоса против.

До этого аналогичное решение приняли власти самой Гренландии. В начале ноября парламент острова также поддержал договорённости с Вашингтоном и Копенгагеном, предусматривающие расширение американского военного присутствия.

Ранее Life.ru сообщал, что парламент Гренландии одобрил создание двух новых американских военных баз. Тогда за соглашение проголосовали 16 депутатов, семеро воздержались. Документ также предусматривает возможность размещения элементов американской системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении установить американский контроль над Гренландией, которая является автономной территорией Дании. Необходимость такого шага он объяснял стратегическим положением острова в Арктике и угрозами со стороны России и Китая. В январе 2026 года Трамп добивался переговоров о приобретении Гренландии, однако Копенгаген и власти острова выступили против передачи территории Вашингтону. В сентябре стороны достигли компромисса, подписав соглашение о расширении американского военного присутствия. При этом документ сохранил суверенитет Дании над Гренландией и право её жителей на самоопределение.