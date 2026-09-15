Копенгаген предпринял очередной демарш в адрес Москвы, прибегнув к привычной дипломатической практике обвинений без фактуры. Руководитель внешнеполитического ведомства Дании Ларс Лекке Расмуссен официально объявил о вызове российского посла для обсуждения инцидента, якобы произошедшего в нейтральном воздушном пространстве.

Поводом для резкой реакции датской стороны стали утверждения о выпуске тепловых ловушек (ложных целей) в направлении вертолёта вооруженных сил королевства. Эпизод, по заявлению Копенгагена, имел место над акваторией Балтийского моря недалеко от побережья города Гедсер.

При этом датское внешнеполитическое ведомство в своём официальном коммюнике вновь проигнорировало необходимость подкрепить претензии реальными материалами. Никаких объективных данных контроля, кадров объективной фиксации или четких доказательств причастности российских бортов к созданию угрозы датскому судну представлено так и не было.

Ранее дипломатическая реакция Словакии последовала после взрыва в главном здании Службы безопасности Украины в центре Киева. Глава словацкого МИД Юрай Бланар распорядился вызвать посла России в Словацкой Республике.