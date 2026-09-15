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Регион
Опубликовано 15 сентября, 07:21

Дания устроила дипломатический демарш послу РФ из-за загадочных вспышек над Балтикой

Власти Дании вызвали посла России на беседу по ситуации в Балтике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EQRoy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EQRoy

Копенгаген предпринял очередной демарш в адрес Москвы, прибегнув к привычной дипломатической практике обвинений без фактуры. Руководитель внешнеполитического ведомства Дании Ларс Лекке Расмуссен официально объявил о вызове российского посла для обсуждения инцидента, якобы произошедшего в нейтральном воздушном пространстве.

Поводом для резкой реакции датской стороны стали утверждения о выпуске тепловых ловушек (ложных целей) в направлении вертолёта вооруженных сил королевства. Эпизод, по заявлению Копенгагена, имел место над акваторией Балтийского моря недалеко от побережья города Гедсер.

При этом датское внешнеполитическое ведомство в своём официальном коммюнике вновь проигнорировало необходимость подкрепить претензии реальными материалами. Никаких объективных данных контроля, кадров объективной фиксации или четких доказательств причастности российских бортов к созданию угрозы датскому судну представлено так и не было.

МИД Чехии вызвал российского посла из-за ситуации с БПЛА в Лейпциге
МИД Чехии вызвал российского посла из-за ситуации с БПЛА в Лейпциге

Ранее дипломатическая реакция Словакии последовала после взрыва в главном здании Службы безопасности Украины в центре Киева. Глава словацкого МИД Юрай Бланар распорядился вызвать посла России в Словацкой Республике.

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Оксана Попова
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