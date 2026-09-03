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Опубликовано 3 сентября, 12:52

МИД Чехии вызвал российского посла из-за ситуации с БПЛА в Лейпциге

Обложка © ТАСС / MARTIN DIVISEK

Обложка © ТАСС / MARTIN DIVISEK

МИД Чехии вызвал посла России в Праге Анну Пономарёву из-за инцидентов с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Об этом говорится в заявлении чешского внешнеполитического ведомства.

В министерстве заявили, что отвергли объяснения российского дипломата, которая назвала произошедшее провокациями.

Ранее в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчатым веществом рядом с украинским транспортным самолётом. Позже стало известно ещё о двух дронах. Европейские представители заявили о необходимости расследования инцидента. После произошедшего дипломатические шаги предприняли несколько европейских стран. О вызове российских представителей ранее сообщили Германия, Польша, а также структуры ЕС и другие государства.

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Ранее сообщалось, что сотрудники генерального консульства России в Бонне, а также Русского дома в Берлине вместе с членами семей должны покинуть Германию. Причиной стали решения властей ФРГ после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. В российском посольстве заявили, что Берлин возложил на Москву вину за якобы готовившуюся диверсию, не представив доказательств. Там назвали это очередным шагом к ухудшению двусторонних отношений.

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Наталья Демьянова
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