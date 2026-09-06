Посла России вызвали в МИД Словакии после взрыва в киевском здании СБУ

Дипломатическая реакция Словакии последовала после взрыва в главном здании Службы безопасности Украины в центре Киева. Глава словацкого МИД Юрай Бланар распорядился вызвать посла России в Словацкой Республике.

По словам министра, Братислава считает необходимым обсудить произошедшее с российской дипломатической стороной. При этом Бланар призвал участников конфликта не допускать дальнейшего усиления напряжённости.

Глава внешнеполитического ведомства Словакии подчеркнул, что дальнейшая эскалация, по его оценке, не способствует поиску мирного решения конфликта.

Взрыв в здании СБУ произошел 4 сентября. Как сообщали украинские СМИ со ссылкой на источники, причиной стало попадание беспилотника. Утверждалось, что целью был кабинет временно исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада, который известен жестокими пытками задержанных.