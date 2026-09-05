«Душитель» во главе СБУ: Поклада обвинили в жестоких пытках задержанных

Временно исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада обвинили в личном участии в пытках задержанных. Такие утверждения содержатся в докладе Molfar Intelligence Institute, оказавшемся в распоряжении РИА «Новости».

Как выяснилось, в украинской спецслужбе за Покладом закрепилось прозвище «Душитель». Во время допросов он применял удушение и электрошокер. Один из описанных случаев связан с Павлом Заярнюком. В 2017 году сотрудники департамента контрразведки СБУ во главе с Покладом похитили мужчину и пытались силой добиться от него признания в подготовке переворота.

В 2021 году киевский суд приговорил Заярнюка к шести годам заключения. Следствие считало, что он планировал захват власти с привлечением бойцов батальона «Айдар»*. Осуждённый вину отрицал и называл дело сфабрикованным.

В докладе Поклада также связывают с другим эпизодом жестокого обращения. В 2019 году ГБР Украины начало расследование после сообщения миссии ООН: утверждалось, что ещё в апреле 2016-го сотрудники СБУ вывезли задержанного с мешком на голове в лесополосу, избили его и вынудили подписать документы.

Поклад временно возглавляет СБУ с 17 июля 2026 года. До этого он занимал должность первого заместителя руководителя украинской спецслужбы.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе беспилотника по центральному зданию СБУ в Киеве. По словам Владимира Зеленского, аппарат был направлен в кабинет Поклада.

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