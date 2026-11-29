Парламент Дании принял закон, ограничивающий выдачу временных видов на жительство украинским беженцам из регионов, в меньшей степени затронутых боевыми действиями. Документ также отменяет ряд особых условий для переселенцев, сообщается на сайте законодательного органа.

Министр по вопросам иммиграции и интеграции получит полномочия определять правила ограничения выдачи ВНЖ. Заявления, поданные до 2 декабря, будут рассматриваться по прежним правилам.

На отдельные категории украинских беженцев, получающих социальную помощь, распространят требования об участии в программах занятости продолжительностью до 37 часов в неделю. Кроме того, отменяются специальные возможности обучения на украинском и английском языках, а также дистанционного обучения.

За законопроект 26 ноября проголосовали 100 депутатов, против — 11. Основные положения вступят в силу 2 декабря 2026 года, изменения в сфере занятости — 1 января 2027-го. Приступить к выполнению новых трудовых требований необходимо не позднее 1 мая.

Ранее Life.ru сообщал, что Чехия также намерена ужесточить условия получения пособий украинскими беженцами. Трудоспособным получателям выплат предлагают подтверждать наличие работы, собственного бизнеса или регистрацию в службе занятости. Ещё одним условием может стать проживание в стране не менее 16 дней в месяц.