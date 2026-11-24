Получали социальную помощь в Германии, но продолжали зарабатывать на родине: в немецкой Тюрингии проверка финансов украинских беженцев обернулась сокращением выплат для десятков человек. Местные власти обнаружили незадекларированные пенсии и доходы от недвижимости. В результате 38 человек стали получать меньше денег, а ещё 16 полностью лишились государственной поддержки, сообщает Focus.

Нарушения выявили сотрудники центра занятости района Грайц. Проверка затронула 656 граждан Украины, получавших пособия. Выяснилось, что 54 человека не указали в документах некоторые доходы и финансовые активы, находившиеся на территории Украины. Это около 8,2% от общего числа проверенных получателей помощи.

Для проверки немецкие специалисты использовали документы из украинского государственного сервиса «Дия». Сам центр занятости не имеет прямого доступа к платформе, однако получатели пособий обязаны предоставлять необходимые электронные справки и сведения о своём материальном положении. В частности, проверяющие смогли обнаружить поступления от пенсий, аренды недвижимости и других источников.

По немецким правилам претенденты на социальную поддержку должны сообщать о доходах и имуществе независимо от того, в какой стране они находятся. Это касается в том числе банковских накоплений, недвижимости, автомобилей и ценных бумаг. При этом законодательство предусматривает определённые необлагаемые лимиты на имущество.

Экономия для бюджета района после пересмотра выплат оказалась существенной. Прекращение пособий 16 получателям позволит ежегодно сохранять около 151,4 тысячи евро. Сокращение выплат ещё 38 украинцам уменьшит расходы примерно на 7,5–8 тысяч евро ежемесячно.

При этом вопрос о том, намеренно ли люди скрывали поступления или просто не разобрались в немецких требованиях из-за языкового барьера, остаётся открытым. По данным Focus, все 16 человек, полностью лишившихся выплат, уже покинули район Грайц. Ни один из них не обжаловал решение центра занятости. Проверки продолжаются и распространяются не только на тех, кто уже получает помощь, но и на новых заявителей. По всей Германии социальную поддержку получают около 626 тысяч граждан Украины.