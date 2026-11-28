Украинские беженцы в Чехии могут лишиться гуманитарных выплат, если не будут работать, заниматься предпринимательством или состоять на учёте в службе занятости. Дополнительным условием получения пособий станет фактическое проживание в стране не менее 16 дней в месяц. Такие изменения предусмотрены законопроектом № 213, который рассматривает чешский парламент.

Новые требования предполагается распространить на трудоспособных получателей помощи. Чтобы сохранить выплаты, им потребуется подтвердить официальное трудоустройство, ведение бизнеса либо регистрацию в качестве соискателя работы. Для детей, пожилых людей, студентов и других уязвимых категорий предусмотрены исключения.

Отдельно власти намерены бороться с получением пособий людьми, которые фактически живут за пределами Чехии. Согласно инициативе, претендовать на гуманитарную поддержку смогут только те, кто проводит в республике не менее 16 дней в течение соответствующего месяца.

Законопроект также предусматривает расширение оснований для прекращения временной защиты. В частности, беженцы могут лишиться статуса после пребывания за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. При этом возвращение в Чехию не исключает возможности повторно обратиться за защитой, если заявитель соответствует установленным требованиям.

Глава МВД Чехии Любомир Метнар объяснял необходимость изменений борьбой со злоупотреблениями социальной помощью. По его словам, власти сталкивались со случаями так называемого социального туризма, когда иностранцы претендовали на выплаты, фактически проживая в других странах.

Правительство внесло законопроект в Палату депутатов 3 июня 2026 года. Первое чтение состоялось 24 июня, второе — 22 октября. Согласно официальной карточке документа, по состоянию на 28 ноября окончательное решение ещё не принято.

В правительственной редакции новые правила выплат должны вступить в силу 1 января 2028 года. Однако депутаты предложили перенести этот срок на 1 июля 2027-го. Окончательная дата будет зависеть от результатов парламентского рассмотрения.

Ранее Life.ru писал, что Чехия намерена вдвое сократить расходы на пособия украинским беженцам. Власти республики обсуждают сокращение финансирования на четыре миллиарда крон. Председатель Палаты депутатов Томио Окамура ранее выступал за полную отмену выплат, однако его предложение не поддержали партнёры по правящей коалиции.