Дания намерена сократить число виз, выдаваемых гражданам России для необязательных поездок. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен, сообщает телеканал TV2.

По словам главы датского МИД, ограничения затронут поездки, которые не относятся к срочным или необходимым. Расмуссен также призвал другие страны Евросоюза последовать примеру Копенгагена.

Кроме того, министр сообщил о планах отменить обязательство по приёму судов, связанных с Россией. Подробности возможных изменений и сроки их введения в сообщении не уточняются.