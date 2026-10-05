Данные 8,8 млн жителей Дании слили в Сеть

В Дании посторонние получили доступ к персональным данным примерно 8,8 млн человек из Центрального реестра физических лиц — CPR. Об этом сообщило Министерство науки, образования и цифровизации страны.

Для получения сведений использовали законный доступ одной из датских компаний к реестру. Он позволил посторонним узнать имена, адреса и персональные идентификационные номера CPR. Доступ компании уже заблокировали. Нарушения в работе системы происходили в сентябре, а администрация реестра обнаружила подозрительную активность вечером 2 октября. Масштаб инцидента выяснили за выходные.

Всего CPR содержит сведения примерно об 11 млн человек, включая умерших и переехавших за границу. Проверка показала, что защищённые имена и адреса не были раскрыты. Министр Кристина Эгелунн призвала жителей сохранять бдительность. Власти напомнили, что нельзя передавать пароли и конфиденциальные сведения по телефону или электронной почте, даже если собеседник знает имя, адрес и номер CPR. Инцидент расследует полиция, также началась проверка безопасности реестра.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что согласен с оценкой датской разведки, которая считает маловероятным полномасштабное нападение России на страны альянса.