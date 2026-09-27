Дарья Лантратова перешла в Госдуму и подала документы в кадровое управление

Сенатор Дарья Лантратова перешла на работу в Государственную думу и уже подала необходимые документы в кадровое управление парламента. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Лантратова, занимавшая должность замглавы социального комитета Совета Федерации, была избрана депутатом Госдумы по партийному списку «Единой России».

«Сдала документы в управление кадров Госдумы. Поскольку предстоит большой объем работы — принять на работу 450 депутатов, каждый из которых с помощниками, коллеги из различных управлений работают даже в выходные дни», — написала политик.

Она отметила, что, несмотря на высокий темп подготовки к началу работы нового созыва, сотрудники парламента сохраняют хорошее настроение.

После оформления документов Лантратова получила необходимые атрибуты для начала работы депутата. По ее словам, ей вручили «думский портфель» с канцелярскими принадлежностями, присвоили персональный адрес электронной почты и рассказали о возможностях парламентской библиотеки.

Также парламентарий получила фирменные бланки для внутренней и внешней переписки. Первое заседание Государственной думы IX созыва запланировано на 30 сентября в 10:00, сообщила Лантратова.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме девятого созыва создадут 34 комитета и четыре комиссии. Составы новых органов и кандидатуры их руководителей предстоит утвердить депутатам. Эти решения планируется принять на первом пленарном заседании.