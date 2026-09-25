Сергей Юров покинул пост главы Балашихи после избрания в Госдуму

Сергей Юров сложил полномочия главы городского округа Балашиха, который возглавлял на протяжении девяти лет. О своём уходе в связи с избранием депутатом Государственной думы он сообщил в Telegram-канале.

Сергей Юров сложил полномочия главы городского округа Балашиха. Видео © Telegram /Сергей Юров

«Сегодня я официально сложил полномочия Главы Городского округа Балашиха. Это были интересные, важные 9 лет моей жизни. Я не прощаюсь с Балашихой. Уверен что мы и дальше будем вместе развивать наш любимый город», — написал он.

Юров пообещал заниматься уже начатыми проектами и делать всё для улучшения качества жизни в Балашихе и Реутове.

По итогам выборов он получил депутатский мандат от «Единой России» по одномандатному округу № 118. В его состав входят оба подмосковных города, интересы которых политик теперь будет представлять в нижней палате парламента.

Ранее Янина Павленко досрочно покинула пост главы администрации Ялты — она избрана депутатом Госдумы. Пока городом будет руководить Светлана Шевченко, заместитель главы администрации. На эту должность её назначили 3 сентября 2026 года. Павленко возглавляла Ялту с декабря 2020 года. Теперь она переходит на федеральный уровень.