Янина Павленко сложила полномочия главы Ялты после избрания в Госдуму

Янина Павленко досрочно сложила полномочия главы администрации Ялты в связи с избранием депутатом Государственной думы. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Руководить городом временно будет заместитель главы администрации Светлана Шевченко, назначенная на эту должность 3 сентября 2026 года. Павленко возглавляла Ялту с декабря 2020-го. Теперь она продолжит работу на федеральном уровне.

Бывшая градоначальница поблагодарила жителей за поддержку и подчеркнула, что не собирается оставлять родной регион. По её словам, все данные ранее обещания остаются в силе. В новом статусе она намерена заниматься развитием Ялты и ещё семи муниципалитетов, за которые берёт на себя ответственность.

«Я ухожу с должности главы администрации, но не покидаю родной регион. Все свои обещания помню, уже в новом статусе продолжу работу на его развитие и еще 7 муниципалитетов, за которые беру ответственность. С Богом», — написала она.

Ранее Владимир Марченко покинул пост мэра Волгограда после избрания депутатом Госдумы девятого созыва. Городская дума на внеочередном заседании 25 сентября приняла его добровольную отставку. С 26 сентября обязанности градоначальника будет исполнять 47-летний Шафран Тепшинов. Ранее он занимал должность заместителя главы города и курировал жилищно-коммунальное хозяйство.