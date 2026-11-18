Депутат парламента Дании Якоб Харрис усомнился, что выделяемая Киеву помощь доходит до адресатов. Свои претензии он изложил в личном блоге.

«Но насколько прозрачно само правительство? Где прозрачность вокруг миллиардов крон датских налогоплательщиков, которые отправляются на Украину и в другие страны? Где документальное (подтверждение) того, что деньги и материально-технические средства доходят до места назначения?» — написал депутат

Поводом для ещё одной резкой реакции стали призывы нескольких партий лишить политика места в парламентском комитете по вопросам бизнеса и цифровизации. По мнению Харриса, попытка отстранить его исключительно за несогласие с правительственной позицией свидетельствует о движении Дании к диктатуре. В ответ он иронично предложил убрать из зала остальных 178 депутатов и предоставить премьер-министру Метте Фредериксен возможность единолично принимать все решения.