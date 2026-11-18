Датский депутат усомнился в судьбе миллиардов для Киева и заговорил о диктатуре
Датский депутат Харрис потребовал проверить расходы на помощь Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Депутат парламента Дании Якоб Харрис усомнился, что выделяемая Киеву помощь доходит до адресатов. Свои претензии он изложил в личном блоге.
«Но насколько прозрачно само правительство? Где прозрачность вокруг миллиардов крон датских налогоплательщиков, которые отправляются на Украину и в другие страны? Где документальное (подтверждение) того, что деньги и материально-технические средства доходят до места назначения?» — написал депутат
Поводом для ещё одной резкой реакции стали призывы нескольких партий лишить политика места в парламентском комитете по вопросам бизнеса и цифровизации. По мнению Харриса, попытка отстранить его исключительно за несогласие с правительственной позицией свидетельствует о движении Дании к диктатуре. В ответ он иронично предложил убрать из зала остальных 178 депутатов и предоставить премьер-министру Метте Фредериксен возможность единолично принимать все решения.
Ранее Life.ru сообщал, что выделенные Данией 71 миллион крон на закупку артиллерийских снарядов для Украины оказались в центре скандала. По данным расследования Danwatch, средства получила итальянская компания Datasel, однако обещанные боеприпасы так и не поступили. Перевод проходил через Эстонию в рамках более крупной программы закупок стоимостью 317 миллионов крон.