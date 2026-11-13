В Дании растёт недовольство расходами на поддержку Украины на фоне снижения уровня жизни граждан. Депутат парламента страны Якоб Харрис заявил, что подданные королевства всё чаще задаются вопросом, почему власти продолжают направлять Киеву миллиарды. Свою позицию политик изложил в интервью RT.

По словам Харриса, часть датчан уже не может позволить себе покупки, которые были доступны им ещё три года назад. При этом они наблюдают, как главарь киевского руководства Владимир Зеленский приезжает в страну и получает обещания о новых финансовых вливаниях.

«Я являюсь лидером растущей части населения в Дании, которая устала, у которой нет хорошего уровня жизни, которая не может позволить себе покупать то, что могла три года назад. Они видят, как Зеленский приезжает в Данию, а потом уезжает с миллиардами. И я думаю, что мы должны спросить датчан, прежде чем направлять ещё больше денег в этот конфликт», — заявил парламентарий.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский дал повод для новой критики внутри Европы, отправившись с визитом в Данию в тот момент, когда украинская делегация обсуждала урегулирование конфликта с представителями России и США. Бывший министр обороны Дании Ханс Энгель счёл поездку неудачным политическим шагом и усомнился в том, насколько правильно экс-комик расставляет приоритеты.