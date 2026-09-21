Даванков рассказал, какой законопроект «Новые люди» первым внесут в Госдуму
«Новые люди» первым внесут в Госдуму проект о домашнем насилии
Обложка © ТАСС / Павел Селезнев
Партия «Новые люди» намерена начать работу в Госдуме нового созыва с законопроекта о домашнем насилии. Полный пакет инициатив уже подготовлен, сообщил РИА «Новости» вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков.
«Первый закон: уже готов полный пакет законов о домашнем насилии», — сказал политик.
По словам Даванкова, партия считает эту тему важной. Он также заявил о поддержке инициативы со стороны представителей других парламентских фракций.
Ранее «Новые люди» уже занимались изменением законодательства в этой сфере. Депутат Ксения Горячева подготовила поправки, предусматривающие уголовную ответственность за побои в отношении близких людей.
В частности, предлагалось расширить действие статьи 116 УК РФ на случаи, когда пострадавшим становится близкий родственник, беременная женщина либо человек, находящийся в беспомощном состоянии или зависимости от агрессора. Теперь пакет мер партия планирует внести после начала работы Госдумы нового созыва.
В июле Life.ru писал о другой инициативе, связанной с домашним насилием. Авторы идеи предложили разрешить супругам прописывать в брачных договорах последствия таких случаев, включая дополнительные компенсации пострадавшей стороне при разделе имущества.
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