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Регион
Опубликовано 21 сентября, 09:28

Даванков рассказал, какой законопроект «Новые люди» первым внесут в Госдуму

«Новые люди» первым внесут в Госдуму проект о домашнем насилии

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Партия «Новые люди» намерена начать работу в Госдуме нового созыва с законопроекта о домашнем насилии. Полный пакет инициатив уже подготовлен, сообщил РИА «Новости» вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков.

«Первый закон: уже готов полный пакет законов о домашнем насилии», — сказал политик.

По словам Даванкова, партия считает эту тему важной. Он также заявил о поддержке инициативы со стороны представителей других парламентских фракций.

Ранее «Новые люди» уже занимались изменением законодательства в этой сфере. Депутат Ксения Горячева подготовила поправки, предусматривающие уголовную ответственность за побои в отношении близких людей.

В частности, предлагалось расширить действие статьи 116 УК РФ на случаи, когда пострадавшим становится близкий родственник, беременная женщина либо человек, находящийся в беспомощном состоянии или зависимости от агрессора. Теперь пакет мер партия планирует внести после начала работы Госдумы нового созыва.

«Новые люди» выдвинут Даванкова в вице-спикеры Госдумы IX созыва
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В июле Life.ru писал о другой инициативе, связанной с домашним насилием. Авторы идеи предложили разрешить супругам прописывать в брачных договорах последствия таких случаев, включая дополнительные компенсации пострадавшей стороне при разделе имущества.

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Полина Никифорова
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