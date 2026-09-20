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Опубликовано 20 сентября, 20:16

«Новые люди» выдвинут Даванкова в вице-спикеры Госдумы IX созыва

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Председатель «Новых людей» Алексей Нечаев намерен предложить Владислава Даванкова на пост вице-спикера Госдумы IX созыва. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Нечаева, Даванков уже освоился с работой в руководстве нижней палаты, поэтому глава партии считает целесообразным продолжить его работу на этой должности. Нечаев также заявил, что ожидает поддержки кандидатуры со стороны всей фракции.

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Ранее ситуационный центр партии «Новые люди» начал работу в Москве для трёхдневного голосования. Обращения с избирательных участков будут принимать волонтёры и юристы. Они также проследят за ходом голосования и соблюдением процедур, а аналитики подготовят сводки по регионам. Центр наладит прямую связь с региональными штабами, чтобы оперативно получать информацию с мест.

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