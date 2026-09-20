«Новые люди» выдвинут Даванкова в вице-спикеры Госдумы IX созыва

Председатель «Новых людей» Алексей Нечаев намерен предложить Владислава Даванкова на пост вице-спикера Госдумы IX созыва. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Нечаева, Даванков уже освоился с работой в руководстве нижней палаты, поэтому глава партии считает целесообразным продолжить его работу на этой должности. Нечаев также заявил, что ожидает поддержки кандидатуры со стороны всей фракции.

Ранее ситуационный центр партии «Новые люди» начал работу в Москве для трёхдневного голосования. Обращения с избирательных участков будут принимать волонтёры и юристы. Они также проследят за ходом голосования и соблюдением процедур, а аналитики подготовят сводки по регионам. Центр наладит прямую связь с региональными штабами, чтобы оперативно получать информацию с мест.