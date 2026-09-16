«Давай отсюда!» Съемочную площадку «Пятницы!» обвинили в невыплате зарплаты и избиении

Бывшая администратор кулинарной студии Clever Эльмира В. утверждает, что после двух недель работы не получила обещанные деньги, а конфликт из-за зарплаты закончился нападением. Об этом сообщает Mash. Студия долгое время являлась съёмочной площадкой канала «Пятница!».

Кулинарная студия оставляет работников без зарплаты. Видео © Telegram / Mash

По словам девушки, при трудоустройстве ей предложили зарплату в размере 80 тысяч рублей и ещё 8,6 тысячи за дополнительную работу. Позднее, как утверждает Эльмира, сумму уменьшили до 50 тысяч рублей, однако после увольнения с ней так и не рассчитались.

Экс-сотрудница рассказала, что во время разговора о деньгах помощник генерального директора стал ей хамить, а затем ударил локтем в лицо. Руководитель студии Максим К. в ответ заявил, что сама девушка якобы проявляла агрессию по отношению к коллегам.

На сайтах с отзывами о работодателях при этом встречаются другие жалобы на задержки выплат и несовпадение реальных условий с обещанными при найме.

ООО «Студия Клевер» завершило с убытком два последних года. Согласно открытой бухгалтерской отчётности, в 2025 году при выручке около 18,4 миллиона рублей компания получила убыток почти в 2,3 миллиона. По сведениям Mash, в августе к организации также предъявили иск на 7,6 миллиона рублей.

Студия продолжает работать в «Даниловской мануфактуре». Ранее на этой площадке телеканал «Пятница!» снимал сюжеты для программ «Утро на Пятнице!» и «Еда, я люблю тебя», однако в 2015 году канал переехал в Diamond Hall.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве пельменные мастера могут зарабатывать до 180 тысяч рублей в месяц. Работать предстоит по графику 2/2, смены длятся по 12 часов. При желании сотрудники могут брать дополнительные выходы.