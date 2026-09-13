Лепи и богатей: Пельменным мастерам в Москве готовы платить до 180 тысяч рублей

В Москве пельменные мастера могут зарабатывать до 180 тысяч рублей в месяц. Такие вакансии изучил Mash Money.

Работать предстоит по графику 2/2, смены длятся по 12 часов. При желании сотрудники могут брать дополнительные выходы.

От специалиста требуется владеть полным циклом приготовления пельменей: готовить фарш, лепить изделия, варить их, знать технологические карты и следить за качеством продукции.

Работодатели обещают карьерный рост вплоть до должности шеф-повара. Также сотрудникам предлагают обучение в профильных школах и повышение квалификации.

Среди дополнительных преимуществ — бесплатное трёхразовое питание, корпоративные мероприятия, мастер-классы и даже беговой клуб. При необходимости работнику могут предоставить жильё на первые два месяца.

Ранее выяснилось, что пожилым людям стоит чаще включать в рацион дикие виды рыб холодных морей — скумбрию, сельдь, сардины, навагу, хек и минтай. Эти продукты содержат антиоксиданты, доступны по цене и считаются безопасными с точки зрения накопления токсинов; специалист отдельно назвала минтай и навагу недооценённой основой здорового питания.