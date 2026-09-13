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Опубликовано 13 сентября, 15:16

Лепи и богатей: Пельменным мастерам в Москве готовы платить до 180 тысяч рублей

Пельменным мастерам в Москве предложили зарплату до 180 тысяч рублей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Москве пельменные мастера могут зарабатывать до 180 тысяч рублей в месяц. Такие вакансии изучил Mash Money.

Работать предстоит по графику 2/2, смены длятся по 12 часов. При желании сотрудники могут брать дополнительные выходы.

От специалиста требуется владеть полным циклом приготовления пельменей: готовить фарш, лепить изделия, варить их, знать технологические карты и следить за качеством продукции.

Работодатели обещают карьерный рост вплоть до должности шеф-повара. Также сотрудникам предлагают обучение в профильных школах и повышение квалификации.

Среди дополнительных преимуществ — бесплатное трёхразовое питание, корпоративные мероприятия, мастер-классы и даже беговой клуб. При необходимости работнику могут предоставить жильё на первые два месяца.

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Дарья Денисова
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