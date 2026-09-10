Очень голодный пермяк вскрыл киоск с шаурмой и начал кашеварить, а к деньгам даже не прикоснулся

Житель Перми так хотел шаурмы, что вскрыл киоск и начал готовить её самостоятельно. По словам владелицы заведения, всё произошло минувшей ночью: неизвестный разбил окно, залез внутрь и принялся что-то кашеварить. При этом денег вор не взял.

Видимо, наевшись, мужчина сложил продукты в сумку и уснул. Утром его разбудила группа быстрого реагирования, пишет URA.ru.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали, пожалуй, самого невезучего вора. Мужчина украл электровелосипед, но аккумулятора в нём не оказалось. Транспорт пришлось катить до дома своими силами, но в таком виде сбыть его не получилось. Тогда фигурант уголовного дела просто бросил его на улице. Решить судьбу воришки предстоит суду.