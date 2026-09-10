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Опубликовано 10 сентября, 11:58

Очень голодный пермяк вскрыл киоск с шаурмой и начал кашеварить, а к деньгам даже не прикоснулся

В Перми мужчина ночью залез в шаурмичную и начал готовить себе еду

Вертел с мясом в шаурмичной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Вертел с мясом в шаурмичной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Житель Перми так хотел шаурмы, что вскрыл киоск и начал готовить её самостоятельно. По словам владелицы заведения, всё произошло минувшей ночью: неизвестный разбил окно, залез внутрь и принялся что-то кашеварить. При этом денег вор не взял.

Видимо, наевшись, мужчина сложил продукты в сумку и уснул. Утром его разбудила группа быстрого реагирования, пишет URA.ru.

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Матвей Константинов
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