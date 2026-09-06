«Давайте не скромничать, это было идеально»: Козловский восхитился четверным выбросом Бойковой

Российский фигурист Дмитрий Козловский заявил, что четверной выброс, выполненный Александрой Бойковой на турнире Kinoshita Group Cup в Японии, получился идеальным. Об этом спортсмен рассказал после выступления, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Прекрасный четверной выброс — никто, думаю, лучше не делал и не делает... Давайте не скромничать, это было идеально. И я хочу подчеркнуть, что этот выброс делает Саша, и она не может насладиться им в моменте», — сказал Козловский.

Фигурист отметил, что Бойкова успешно выполняла этот элемент и во время подготовки к соревнованиям.

При этом российская пара допустила несколько ошибок в других элементах программы — на прыжках и тодесе. Однако Козловский считает, что для начала сезона и с учётом возраста спортсменов результат можно назвать хорошим.

Турнир Kinoshita Group Cup проходит в Японии и стал одним из первых стартов сезона для пары Бойкова — Козловский.

Life.ru рассказывал, что Александра Трусова после возвращения на международную арену исполнила четверной лутц в произвольной программе турнира Kinoshita Group Cup в Японии. Российская фигуристка набрала 221,06 балла по итогам двух выступлений, а соревнования в Токио стали для неё первым международным стартом после Олимпиады-2022, где она завоевала серебро.