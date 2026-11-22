«Давите их, Нина Александровна!»: Поплавская поддержала идею Останиной очистить телеэфир от скандальных шоу
Яна Поплавская поддержала идею Останиной убрать скандальные шоу с ТВ
Яна Поплавская. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Актриса и педагог Яна Поплавская поддержала инициативу депутата Госдумы Нины Останиной убрать из телеэфира передачи о семейных скандалах, неблагополучных семьях и ранней беременности. При этом артистка задалась вопросом, каким образом парламентарии собираются добиться ограничений, если раньше подобные предложения отвергались под предлогом недопустимости цензуры. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Поплавская напомнила, что прежде общественности неоднократно объясняли невозможность вмешательства в телевизионный контент. По её словам, аналогичные аргументы звучали при обсуждении запрета сомнительных развлекательных шоу и отмены концертов, которые организаторы называли исключительно бизнесом.
«Но как вы этого добьётесь? Нас же убеждали, что нельзя, что нет права и никаких рычагов влиять, цензурировать телеконтент, нельзя запрещать квадробер-шоу с петухами в стразах», — возмутилась актриса.
Поплавская выразила надежду, что Останиной удастся создать прецедент и добиться появления реального механизма ограничения программ, которые являются деструктивными. По мнению артистки, телевидение давно нуждается в очищении от пошлости и скандалов, а решение проблемы нельзя откладывать ещё на несколько лет.
«Давите их, Нина Александровна! Люди поддержат», — заключила Поплавская.
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предложили убрать из эфира шоу о ранней беременности и семейных скандалах. Глава комитета по защите семьи Нина Останина призвала отказаться от передач вроде «Беременна в 16» и программ о выяснении родства. По мнению депутата, подобный контент формирует у молодёжи негативное представление о браке и родительстве. Парламентарий намерена вновь обсудить этот вопрос на заседании профильного комитета Госдумы.