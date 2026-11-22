Актриса и педагог Яна Поплавская поддержала инициативу депутата Госдумы Нины Останиной убрать из телеэфира передачи о семейных скандалах, неблагополучных семьях и ранней беременности. При этом артистка задалась вопросом, каким образом парламентарии собираются добиться ограничений, если раньше подобные предложения отвергались под предлогом недопустимости цензуры. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Поплавская напомнила, что прежде общественности неоднократно объясняли невозможность вмешательства в телевизионный контент. По её словам, аналогичные аргументы звучали при обсуждении запрета сомнительных развлекательных шоу и отмены концертов, которые организаторы называли исключительно бизнесом.

«Но как вы этого добьётесь? Нас же убеждали, что нельзя, что нет права и никаких рычагов влиять, цензурировать телеконтент, нельзя запрещать квадробер-шоу с петухами в стразах», — возмутилась актриса.

Поплавская выразила надежду, что Останиной удастся создать прецедент и добиться появления реального механизма ограничения программ, которые являются деструктивными. По мнению артистки, телевидение давно нуждается в очищении от пошлости и скандалов, а решение проблемы нельзя откладывать ещё на несколько лет.

«Давите их, Нина Александровна! Люди поддержат», — заключила Поплавская.