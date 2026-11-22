Телепередачи о ранней беременности, семейных скандалах и неблагополучных семьях необходимо убрать из российского эфира. В Госдуме намерены вновь обсудить этот вопрос, поскольку подобные шоу формируют у молодёжи искажённое представление о семейной жизни. Об этом ТАСС заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Нет других мнений, точек зрения, [надо] убирать это — и «Беременна в 16», и все эти «коды ДНК». Надо положительный образ семьи транслировать», — подчеркнула парламентарий.

По словам Останиной, вопрос о подобных программах будет отдельно рассмотрен на заседании профильного комитета. Депутат намерена привлечь к обсуждению коллег и экспертов, чтобы ещё раз обозначить позицию парламентариев по поводу телевизионного контента.

Она напомнила, что после выхода президентского указа о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей уже обращалась к телеканалам с предложением пересмотреть сетку вещания. Однако передачи о неблагополучных семьях и подростковой беременности по-прежнему остаются в эфире.

Останина считает, что постоянная демонстрация семейных конфликтов может негативно влиять на молодых людей, которые только задумываются о браке и рождении детей. По её мнению, зрители начинают воспринимать пьянство, разводы и имущественные споры как неизбежную часть семейной жизни.

«Создание нормальной семьи — это не подвиг, а норма жизни», — заявила депутат, призвав чаще показывать на телевидении положительные примеры отношений между супругами и детьми.